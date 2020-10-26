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Молниеносно размножающиеся раки-мутанты поселились на кладбище

Новости. Общество
23:30, 26 Октября 2020
фото: © wikipedia.org
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Сотни мраморных раков-мутантов, способных молниеносно размножаться, захватили кладбище в бельгийском городе Антверпене.

Специалисты бельгийского города Антверпен заявили о нашествии раков-мутантов. Членистоногие уже "захватили" местное кладбище в городе.

Немецкие ученые вывели мраморных раков искусственным путем в конце 1990-х годов. Представители этого вида — асексуальные самки, способные к самовоспроизведению посредством партеногенеза. Кроме того, эти раки всеядны, способны передвигаться на расстояние до двух километров и уходить под землю на глубину до одного метра. Из-за высокой плодовитости они представляют угрозу окружающей среде, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на новостной сайт The Brussels Times.

"Видимо, кто-то держал этих животных дома в аквариуме, а потом выпустил в канал. Выловить их всех невозможно. Это все равно, что пытаться опустошить океан с помощью наперстка", — подчеркнул Кевин Ширс, сотрудник научно-исследовательского института охраны природы и лесного хозяйства. По его словам, многие хозяева пытаются избавиться от мраморных раков, когда их становится слишком много.

На данный момент не существует простого способа вытравить мраморных раков. Ширс рассказал, что жители Испании экспериментировали с ядом, пытаясь побороть этот вид, однако данный метод запрещен на территории Бельгии.

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кир
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