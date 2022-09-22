Молния «ударила» в храм в поселке Карелии (ФОТОФАКТ)

Фото с молнией над храмом в поселке Поросозеро Суоярвского района опубликовали в Сеи.

В паблике «Петрозаводская и Карельская епархия РПЦ» выложили фото с Храмом Покрова Пресвятой Богородицы поселка Поросозеро. Евгений Кутузов запечатлел, как молния светится над куполами церкви.

Ранее фотограф из Петербурга «поймал» в объектив фотоаппарата редкое природное явление «шкваловый ворот».