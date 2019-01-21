Молодая пара вынесла из магазина в Петрозаводске сыр, колбасу и зубную пасту

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В Петрозаводске молодая пара удачно пронесла товар мимо кассового узла и на следующий день вновь вернулась на место происшествия, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.
В минувшую пятницу, 18 января, в торговом заведении на улице Торнева молодая пара украла товар. Сотрудники магазина сообщили, что двое посетителей, молодые мужчина и женщина, похитили продукты: сыр, колбасу, рыбу и зубную пасту.
Их действия попали в поле обзора камеры, установленной в торговом зале. Злоумышленники вновь появились в магазине – их задержали и передали полиции. Сумма ущерба составила около 2 тысяч рублей.
Решается вопрос о привлечении к ответственности.
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