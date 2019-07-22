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Новости. Криминал
14:29, 22 Июля 2019
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Молодая петрозаводчанка по-соседски обокрала пенсионерку

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В Петрозаводске у пожилой женщины соседка с банковской карты похитила 15 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка пришла в банк и обнаружила, что несколько дней назад с ее счета было совершено два несанкционированных списания. Сначала на неизвестный счет было переведено 7,5 тыс рублей, а на следующий день - 8 тыс рублей. С заявлением о краже 69-летняя петрозаводчанка обратилась в дежурную часть полиции. Сотрудникам она рассказала, что недавно потеряла свой мобильный телефон, к номеру которого был привязан сервис управления счетом в банке.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по Петрозаводску установили личность 34-летней подозреваемой.

Она рассказала полицейским, что заявительница ее соседка, они поддерживают хорошие отношения. В один из дней пожилая знакомая забыла в ее квартире свой телефон. Молодая соседка не стала его возвращать, а с помощью сервиса завладела деньгами.

Похищенные 15,5 тысяч рублей женщина потратила на личные нужды, а мобильный телефон выдала сотрудникам полиции. За свой проступок он извинилась, деньги пообещала вернуть. На добрососедских отношениях этот криминальный эпизод не отразился.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи с банковского счета.

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кир
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