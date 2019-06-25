Молодая петрозаводчанка попала под колеса автомобиля прямо на территории больницы

Женщина на иномарке сбила пешехода на территории Детской республиканской больницы, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший понедельник, 24 июня, в 16.08 на улице Парковой, на территории Детской республиканской больницы, женщина, управляя автомобилем Opel Zafira, при выезде на дорогу с прилегающей территории, совершила наезд на 26-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по линии тротуара.

Пострадала пешеход. Назначено амбулаторное лечение.