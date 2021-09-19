Молодая рецидивистка из Карелии не смогла пройти мимо модного аксессуара

Полиция Кемского района раскрыла кражу из магазина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района обратился представитель одного из магазинов города. Он рассказал, что неизвестная украла в магазине поясную сумку стоимостью 4 тысячи рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря записям сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 27-летняя ранее судимая за имущественные преступления местная жительница.

Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что взяла товар с витрины, спрятала под куртку и вышла из магазина. Затем девушка обменяла сумку своему знакомому на другой аксессуар.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.