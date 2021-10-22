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Молодая сердцеедка из Карелии дважды обманула жителя Чувашии, выманив деньги через интернет

Новости. Криминал
13:50, 22 Октября 2021
фото: © news.myseldon.com

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Жительница Карелии, представляясь разными именами в интернете, дважды обманула жителя Чувашии, сообщили в МВД Чувашии.

Летом 32-летний житель Красноармейского района Чувашии переписывался в одной из социальных сетей с девушкой из Москвы. Решив, что молодая особа — его судьба, мужчина предложил ей руку и сердце и пригласил к себе для знакомства с родителями. Дама на предложение согласилась и попросила денег на дорогу. Как только получила переводом 4 тысячи рублей, перестала выходить на связь. Потерпевший тогда не стал обращаться в полицию.

Позже, также в интернете, этот же житель Чувашии познакомился с девушкой из Нижнего Новгорода, которой, после некоторого общения, предложил жениться. Новая знакомая тоже попросила денег на дорогу, но, получив 8700 рублей, так и не приехала.

Оперативники отделения полиции по Красноармейскому району Чувашии провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к мошенничествам причастна 26-летняя жительница Карелии, и задержали её в ходе служебной командировки. Выяснилось, что девушка регистрировалась в соцсетях под вымышленными именами и выманивала у мужчин деньги под разными предлогами. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время устанавливается ее причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в отношении жителей других регионов.

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Комментарии

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Кир
2021-10-22 14:20:54
Понять и простить. Она не виновата - это основной инстинкт её подбивал.
dimchik19725
2021-10-22 14:05:11
Красава:))
Off
2021-10-22 14:01:41
Лабинов , тоже из Чувашии .. и тоже деньгами сорит, правда не своими . ))
Кир
2021-10-22 14:30:11
Off, а ты не соришь деньгами, потому что не можешь, не работаешь, нищеброд.
Off
2021-10-22 16:22:13
Кир, помоечный , все ты пропил ..даже совесть
Изя
2021-10-22 16:25:59
Off, не трожь кирюшку , он мой непутёвый дружбан ))
Эксперд
2021-10-22 14:14:42
Off, лёха, хлебнул из бумажного стаканчика ? Больше не нальют, иди работай
Off
2021-10-22 16:21:17
Эксперд, голубок , ты в каком звании ? Позоришь органы ! :)
Off
2021-10-22 16:46:22
Изя, типа, судя по его комментариям он...."как оденет портупею, все тупеет и тупеет" :)
Изя
2021-10-22 16:27:40
Off, не меньше генерал-лейтенанта будет )))) :)
Изя
2021-10-22 14:13:24
Off, +++++:)
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