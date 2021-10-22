Молодая сердцеедка из Карелии дважды обманула жителя Чувашии, выманив деньги через интернет

Жительница Карелии, представляясь разными именами в интернете, дважды обманула жителя Чувашии, сообщили в МВД Чувашии.

Летом 32-летний житель Красноармейского района Чувашии переписывался в одной из социальных сетей с девушкой из Москвы. Решив, что молодая особа — его судьба, мужчина предложил ей руку и сердце и пригласил к себе для знакомства с родителями. Дама на предложение согласилась и попросила денег на дорогу. Как только получила переводом 4 тысячи рублей, перестала выходить на связь. Потерпевший тогда не стал обращаться в полицию.

Позже, также в интернете, этот же житель Чувашии познакомился с девушкой из Нижнего Новгорода, которой, после некоторого общения, предложил жениться. Новая знакомая тоже попросила денег на дорогу, но, получив 8700 рублей, так и не приехала.

Оперативники отделения полиции по Красноармейскому району Чувашии провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к мошенничествам причастна 26-летняя жительница Карелии, и задержали её в ходе служебной командировки. Выяснилось, что девушка регистрировалась в соцсетях под вымышленными именами и выманивала у мужчин деньги под разными предлогами. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время устанавливается ее причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в отношении жителей других регионов.