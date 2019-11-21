Молодая соседка украла у пенсионерки в Карелии деньги и пропила их

Жительница Лахденпохского района может сесть на 6 лет за кражу.

В полицию Лахденпохского района обратилась 73-летняя жительница одного из поселков, которая утверждала, что у нее похищены деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия и личность подозреваемой. Пенсионерке иногда помогала с уборкой 31-летняя соседка. Небольшой приработок для нее был нелишним.

По версии следствия, за время визитов молодая соседка выяснила, где именно в подъезде хозяйка прячет ключ при отлучке из дому, и, проникая, в квартиру похищала небольшие денежные суммы. Пенсионерка не сразу поняла, что происходит – считала, что сама недостаточно внимательно относится к тратам.

В беседе с полицейскими соседка дала признательные показания. Выяснялось, что похищенные 2 тысячи рублей она потратила на спиртное.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Ранее судимой за имущественные преступления подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы, пояснили в МВД Карелии.

Ранее житель Карелии развлекся с подругой за чужой счет.