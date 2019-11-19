Житель Карелии развлекся с подругой за чужой счет

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В полицию Сегежскому району поступило заявление о краже от местного жителя, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина лишился накоплений в размере 140 тысяч рублей.
Заявитель отдал собутыльнику банковскую карту и сообщил пин-код, чтобы тот купил спиртное. Но спутник больше не вернулся.
Полицейские установили его дальнейший маршрут: вместо посещения магазина подозреваемый вызвал такси, на котором уехал в Сегежу. Там он обналичил со счета все сбережения знакомого. С наличной суммой мужчина отправился в Петрозаводск, где потратил похищенные деньги на алкоголь, новый телефон и развлечения с подругой.
35-летний подозреваемый признался в краже.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Карелии мужчина расплатился за услуги ЖКХ деньгами собутыльника.
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