В Карелии мужчина расплатился за услуги ЖКХ деньгами собутыльника

Мужчина ограбил пенсионера после знакомства в баре, сообщили в МВД Карелии.

В середине сентября в полицию Сортавальского района обратился 51-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него украли пенсию.

Пенсионер получил деньги и пошел в бар. Там, он выпивал и общался с посетителями. Один из новых знакомых, 38-летний мужчина, силой отобрал у жителя Сортавалы 8 тысяч рублей. Деньги потратил на алкоголь и оплату коммунальных услуг.

По факту грабежа с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, возбуждено уголовное дело.



Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.