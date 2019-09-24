В Карелии мужчина расплатился за услуги ЖКХ деньгами собутыльника

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Мужчина ограбил пенсионера после знакомства в баре, сообщили в МВД Карелии.
В середине сентября в полицию Сортавальского района обратился 51-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него украли пенсию.
Пенсионер получил деньги и пошел в бар. Там, он выпивал и общался с посетителями. Один из новых знакомых, 38-летний мужчина, силой отобрал у жителя Сортавалы 8 тысяч рублей. Деньги потратил на алкоголь и оплату коммунальных услуг.
По факту грабежа с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, возбуждено уголовное дело.
Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
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