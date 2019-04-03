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Новости. Общество
19:10, 03 Апреля 2019

Молодая возлюбленная Петросяна сменила имидж и похудела

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Новая возлюбленная Евгения Петросяна, 30-летняя Татьяна Брухунова, решилась на модный эксперимент и показала в инстаграме снимок с ярким макияжем и укладкой.

"Со мной случилось чудо!" – написала Татьяна Брухунова.
Судя по геотегу на страничке Татьяны — фотография сделана в телецентре "Останкино" — и реакции ее звездных коллег, избранница юмориста приняла участие в шоу "Модный приговор", однако пока никаких официальных подтверждений этому нет, пишет lady.

Тем не менее мнения подписчиков Татьяны разделились: одни положительно оценили ее новый образ, другим показалось, что Брухунова стала выглядеть на несколько лет старше.

"Какая вы красавица!", "А мне без макияжа вы больше нравитесь. Как-то милее и моложе выглядите! Возможно, если бы поубавить интенсивность макияжа, то было бы нежнее, а так слишком возрастной макияж получился", "Тань, божественна... Парижанка...", "Непривычно как-то, красиво, конечно, но естественная лучше", — пишут Татьяне фолловеры.

Позже в сторис Брухунова поблагодарила поклонников за комплименты и добавила, что усердно работает над собой.
По словам Татьяны, она прибегла к помощи диетолога и мечтает сбросить почти десять килограммов.

"Даже если уйдет восемь, то тоже будет очень хороший результат. На данный момент мне удалось сбросить четыре с "копейками"... Но, как вы знаете, я себя в сладком не ограничиваю. Есть разные инструменты для сбрасывания веса, завтра я начинаю цикл обертываний. Ну и, конечно, еда, я очень стараюсь следить за ней", - написала Татьяна Брухунова.

Сайт напоминает, впервые о романе с 73-летним Петросяном Брухунова рассказала в декабре 2018-го. Позже СМИ выяснили, что Петросян балует свою избранницу и одаривает ее роскошными подарками, которые Татьяна не стесняется показывать в инстаграме. В конце января 2019 года влюбленные впервые вышли в свет, не прячась от камер.

Ранее юморист был более 30 лет женат на Елене Степаненко, супруги подали на развод в августе 2018-го. 16 ноября 2018 года Хамовнический суд Москвы вынес решение о разводе Петросяна и его жены, однако многомиллионное состояние артисты продолжают делить до сих пор.

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