Молодая женщина на иномарке сбила пешехода в поселке Карелии (ФОТО)

Мужчина пострадал в аварии в Прионежском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, вечером 29 октября в поселке Шуя Прионежского района произошло ДТП с участием пешехода.

Авария случилась в 21.04 на 3 километре автодороги «Кола — станция Шуйская». По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находилась 24-летняя девушка, сбила 37-летнего пешехода. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении.

В результате аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются.