Молодая жительница Карелии нокаутировала супруга и вызвала ему скорую

На помощь медикам бригады скорой помощи выезжали силовики, сообщили в Росгвардии Карелии.

В ночь на субботу, 3 декабря, группа задержания сегежского отдела вневедомственной охраны выезжала на помощь бригаде медиков. Около квартиры росгвардейцев встретила 24-летняя девушка и пояснила, что поссорилась с мужем.



Во время конфликта она ударила супруга по голове. После инцидента вызвала скорую. В присутствии наряда Росгвардии врачи осмотрели пострадавшего – от госпитализации он отказался. С нарушителями провели профилактическую беседу.



Несколькими часами ранее сигнализация сработала в одном из баров Костомукши. Росгвардейцы выяснили, что нетрезвый мужчина сел за руль своего авто и устроил дорожно-транспортное происшествие на парковке – задел иномарку, за рулем которой находился 45-летний местный житель. Никто не пострадал. Задержанного, 31-летнего мужчину, передали сотрудникам ДПС.