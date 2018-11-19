Молодая жительница Карелии покусала полицейского

В Беломорске пьяная женщина напала на полицейского и укусила его, сообщили в Следкоме Карелии.

В ночь на 16 октября сотрудники полиции прибыли в одну из квартир в Беломорске, где мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения учинили скандал.

Полицейские потребовали от мужчины и женщины прекратить конфликт. Однако 24-летняя подозреваемая повела себя агрессивно и укусила одного из полицейских, причинив ему телесные повреждения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.