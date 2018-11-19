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Новости. Криминал
16:43, 19 Ноября 2018
фото: CC0 / lechenie-narkomanii

Молодая жительница Карелии покусала полицейского

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В Беломорске пьяная женщина напала на полицейского и укусила его, сообщили в Следкоме Карелии.

В ночь на 16 октября сотрудники полиции прибыли в одну из квартир в Беломорске, где мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения учинили скандал.

Полицейские потребовали от мужчины и женщины прекратить конфликт. Однако 24-летняя подозреваемая повела себя агрессивно и укусила одного из полицейских, причинив ему телесные повреждения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

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Комментарии

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кир
2018-11-19 17:44:45
Кто знает? Может у ней в головке было продолжение любовной игры, когда пацаны подъехали? Ведь можно и переквалифицировать надуманное дело, если постараться. :)
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