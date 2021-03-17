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Молодежь Карелии наделили правом с 16 лет участвовать в опросах и вносить проекты по программам инициативного бюджетирования

Новости. Общество
13:17, 18 Марта 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
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Сегодня на заседании Заксобрания Карелии депутаты поддержали законопроект, разрешающий жителям республики с 16 лет участвовать в опросах по программам инициативного бюджетирования и вносить свои проекты на голосование.

Авторами законопроекта выступили спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, депутаты Анна Лопаткина, Ирина Кузичева и Вадим Андронов (фракция "Единая Россия").

По мнению парламентариев, инициативное бюджетирование очень востребовано на территории Карелии. В частности, благодаря региональной программе поддержки местных инициатив по решению жителей бюджетные средства выделяются на установку спортивных и детских площадок, обустройство мест отдыха, модернизацию уличного освещения и многие другие проекты. Однако участие в "народных" проектах возможно только с 18-летнего возраста. Изменения в закон снизили этот порог.

Как считает председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, активная и прогрессивная молодежь республики способна разрабатывать интересные и полезные обществу идеи, именно поэтому правом участвовать в опросах по проектам и вносить свои инициативы должны быть наделены жители республики, достигшие 16 лет.

"Уверены, это даст возможность вовлечь значительно больше молодёжи в решение актуальных вопросов благоустройства городов и посёлков. Это принципиально важно, так как им здесь жить, учиться работать и строить планы на будущее", - пояснил спикер парламента Элиссан Шандалович.

Законопроект также предусматривает возможность проголосовать за тот или иной инициативный проект в Интернете. Это расширит доступность участия в опросах и обеспечит равенство при принятии решений о выделении бюджетных средств.

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