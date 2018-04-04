Молодежь Карелии научат зарабатывать деньги

Национальный банк Карелии организует для молодежи финансовый квест "Первый миллион".

Игра состоится в Петрозаводске 11 апреля на площадках Корпорации развития РК и Национальной библиотеки РК.

К участию в квесте приглашены студенты Института экономики и права ПетрГУ, Карельского филиала РАНХиГС, члены Молодежного парламента республики.

Старт игры "Первый миллион" будет дан в Корпорации развития Карелии.

Подробнее об участии в игре читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".