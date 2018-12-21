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Новости. Общество
18:20, 21 Декабря 2018

Молодежь собирается вывозить мусор после любителей "дикого" туризма в Карелии

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В Карелии молодежь собирается реализовать экологический волонтёрский проект "Карта лучших мест Карелии".

Карелия известна своей красотой. Многочисленные туристы хотят посетить и своими глазами увидеть её великолепие. Также и жители республики хотят провести отдых с друзьями, семьей на природе среди озер, скал, самим определяя маршруты и места стоянок.

Но в таком активном стихийном туризме в Республике Карелия существует ряд проблем: неблагоустроенность стоянок, мест отдыха районных и городских природных достопримечательностей, низкая культура отдыха горожан и приезжих туристов, а также отсутствие информации о возможных стоянках в сети интернет. Система сбора и вывоза мусора для таких мест отсутствует, поэтому туристы просто оставляют после себя все так как есть.

Зачастую отдыхающим не хватает элементарных бытовых вещей: скамеек, столов, костровища. Это ухудшает впечатление о Карелии, отрицательно влияет на туристскую привлекательность республики, доставляет много неудобств местным жителям.

Чтобы решить эти проблемы и сделать отдых наиболее цивилизованным и организованным, будет проведён большой экологический волонтёрский проект "Карта лучших мест Карелии".

Проект реализуется Карельской региональной общественной организацией "Клуб молодых преподавателей и ученых" (КРОО "КМПУ") при с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проект планируется проводить с января по ноябрь 2019 года.
В рамках проекта планируется создание открытой информационной платформы, которая будет содержать информацию об оборудованных стоянках и интересных маршрутах, как уже имеющихся, так и запланированных. Сайт станет общедоступным некоммерческим ресурсом, отвечающим на многочисленные вопросы по туризму и активному отдыху в Карелии. Гости республики смогут использовать платформу как единую информационную систему обеспечения и сопровождения самостоятельного активного туризма.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте проекта  и задать свои вопросы в группе в социальной сети "Вконтакте".

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