Молодежи в Карелии стало еще труднее найти работу: конкуренция выросла почти вдвое

Количество вакансий для студентов и начинающих специалистов без опыта работы в Карелии за 2 последних месяца сократилось более чем на 30%.

Это следует из данных рекрутингового агентства HeadHunter, на сайте которого размещаются предложения работодателей и резюме претендентов.

В апреле-мае количество предложений о работе для начинающих специалистов и студентов на hh.ru уменьшилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате вырос уровень конкуренции. В начале 2020 года на одно вакантное место в среднем претендовали 13 соискателей. В марте конкуренция усилилась, и на одну вакансию приходилось 18,4 резюме, а к апрелю она достигла показателя 24,6 резюме на одно предложение о работе. В каких сферах больше всего вакансий для молодежи, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".