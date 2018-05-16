Молодежный совет взял шефство над стелой в честь героя Советского Союза

В начале июня депутаты молодежного совета Петрозаводска проведут возле памятного сооружения субботник.

В среду состоялось заседание молодежного совета, председателем переизбрали Екатерину Литвинову и откорректировали план работы на 2018 год.

Кроме того, депутаты рассмотрели обращение спикера Петросовета Геннадий Боднарчука. Председатель городского парламента просил молодых коллег взять шефство над памятной стелой, возведенной в честь героя Советского Союза Николая Репникова.

Многие общественные, коммерческие организации и учреждения Петрозаводска имеют подшефные объекты – памятники, стелы и другие сооружения, связанные с историей города, за состоянием которых следят на добровольных началах. Геннадий Боднарчук предложил членам молодежного совета присоединиться к этой традиции.

Депутаты единогласно одобрили обращение Боднарчука. В начале июня они решили провести субботник на пересечении Ключевского шоссе и улицы Репникова – в месте, где установлена стела.

Николай Репников в годы Великой Отечественной войны был летчиком, совершил 51 боевой вылет, сбил пять вражеских самолетов. 4 декабря 1941 года во время воздушного боя направил свой И-16 на ближайший вражеский самолет. Этот таран стал первым в советском небе на данном типе самолета.