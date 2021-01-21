В Карелии любитель выпить за рулем отправился в колонию строгого режима

В Беломорске 26-летний водитель получил реальный срок за пьяную езду, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как рассказали в ведомстве, утром 18 октября прошлого года автоинспекторы остновили 26-летний жителя Беломорска, который пьяным ездил по городу. Мужчину отстранили от управления машиной. От проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения молодой человек отказался, о чем были составлены соответствующие протоколы.

В суде водитель свою вину признал полностью. Как выяснилось, у молодого человека есть 5 непогашенных судимостей за совершение аналогичных преступлений. В результате мужчина получил реальный срок - 1 год 2 месяца колонии строгого режима. Кроме того, на 3 года он лишен водительских прав. Осужденного взяли под стражу в зале суда.