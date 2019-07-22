Молодой человек из деревни позарился на дорогой виски в гипермаркете Петрозаводска

Коньяк и виски стоимостью более 6 тысяч рублей пытался вынести из гипермаркета Петрозаводска житель поселка Матросы, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске 18 июля группы задержания вневедомственной охраны дважды выезжали в гипермаркет, расположенный на Комсомольском проспекте.

В первом случае росгвардейцы прибыли в торговое заведение около 13.30. Работники охраны пояснили прибывшим стражам правопорядка, что один из посетителей магазина взял на прилавках в торговом зале по бутылке коньяка и виски общей стоимостью 6,1 тыс рублей, после чего попытался пройти с неоплаченным алкоголем мимо кассы. 23-летний житель поселка Матросы задержан сотрудниками вневедомственной охраны.

А буквально через полчаса росгвардейцам пришлось опять выехать в гипермаркет. Причина все та же - попытка хищения товара. В этот раз 36-летний мужчина мог нанести ущерб торговому заведению на общую сумму более 3,1 тысяч рублей. Как и в первом случае, задержан росгвардейцами.

Дльнейшим выяснением всех обстоятельств произошедшего займутся сотрудники органов внутренних дел. Задержанным грозит уголовная ответственность по статье "кража".