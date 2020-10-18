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Молодой человек продал прохожему чужой велосипед за 250 рублей в поселке Карелии

Новости. Общество
18:00, 19 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В Пудожском районе 19-летний житель поселка стал фигурантом уголовного дела после кражи велосипеда, сообщили в МВД Карелии.

В начале октября в полицию обратилась жительница одного из поселков Пудожского района и сообщила, что у нее похитили велосипед. Обычно хозяйка хранила его в сарае, но в этот раз ненадолго оставила в подъезде возле двери. Сумма ущерба превысила 6 тысяч рулей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний односельчанин потерпевшей, имеющий пристрастие к алкоголю. Молодой человек признался, что чужой велосипед заметил случайно. Он выкатил его из подъезда и сразу сбыл прохожему всего за 250 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее селянка в Карелии променяла велосипед на бутылку водки.

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