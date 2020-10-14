Селянка в Карелии променяла велосипед и на бутылку водки

Жительница Прионежского района нашла криминальное решение насущной проблемы, сообщили в МВД республики.
В полицию обратилась жительница одного из поселков Прионежского района, которая лишилась велосипеда. Ущерб был оценен в 4 800 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую – 24-летнюю местную жительницу, имеющую пагубную страсть к алкоголю. В один из дней молодая женщина приметила велосипед, оставленный без присмотра у подъезда дома. Он не был пристегнут к ограждению. Женщина его украла и продала за бутылку водки.
Возбужденно уголовное дело.
Ранее молодая женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи.
Ранее сообщалось, что в Кондопоге разыскивают мужчину, подозреваемого в краже велосипеда.
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