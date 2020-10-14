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Селянка в Карелии променяла велосипед и на бутылку водки

Новости. Криминал
18:20, 15 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Жительница Прионежского района нашла криминальное решение насущной проблемы, сообщили в МВД республики.

В полицию обратилась жительница одного из поселков Прионежского района, которая лишилась велосипеда. Ущерб был оценен в 4 800 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую – 24-летнюю местную жительницу, имеющую пагубную страсть к алкоголю. В один из дней молодая женщина приметила велосипед, оставленный без присмотра у подъезда дома. Он не был пристегнут к ограждению. Женщина его украла и продала за бутылку водки.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее молодая женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Ранее сообщалось, что в Кондопоге разыскивают мужчину, подозреваемого в краже велосипеда.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-15 18:48:30
У одного соседа украла, другому продала. Самобытность.
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