Молодой человек пропал в Петрозаводске 30 октября (ФОТО)

Полиция и поисковики просят помочь в поиске молодого человека, ушедшего 30 октября из дома в Петрозаводске.

В паблике карельского поискового-спасательного отряда «Доброспас» появилась информация о розыске в Петрозаводске Алексея Станиславовича К., 1995 года рождения, который вышел из дома по улице Калевалы 30 октября, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Молодой человек был одет в джинсовую куртку синего цвета и синие джинсы.

Всех, кто обладает информацией о местоположении разыскиваемого или видевших его после 30 октября, полиция просит сообщать сведения по телефону: 8 911 409 26 96.