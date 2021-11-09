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Молодой человек пропал в Петрозаводске 30 октября (ФОТО)

Новости. Общество
11:13, 09 Ноября 2021
фото: © Авблик ВК «Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС"»

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Полиция и поисковики просят помочь в поиске молодого человека, ушедшего 30 октября из дома в Петрозаводске.

В паблике карельского поискового-спасательного отряда «Доброспас» появилась информация о розыске в Петрозаводске Алексея Станиславовича К., 1995 года рождения, который вышел из дома по улице Калевалы 30 октября, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Молодой человек был одет в джинсовую куртку синего цвета и синие джинсы.

Всех, кто обладает информацией о местоположении разыскиваемого или видевших его после 30 октября, полиция просит сообщать сведения по телефону: 8 911 409 26 96.

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Комментарии

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ото
2021-11-09 13:14:37
Мамки нет, а тетя беспокоится.((
Эно
2021-11-09 11:45:50
не вернулся с самоизоляции.

Слабунова выразила озабоченность?
demari
2021-11-09 11:57:52
Эно, Вот и иди работать . Займись своими , прямыми обязанностями , найди человека . Что ты здесь то гадишь ?
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