Молодой человек украл виски и шоколадку из гипермаркета в Карелии, его задержали

В Петрозаводске 19-летнего петрозаводчанина задержали после кражи бутылки шотландского виски за тысячу рублей и батончика за 40 рублей.

Как рассказали в управлении Росгвардии, поздним вечером 2 февраля злоумышленник пытался вынесли без оплаты товары из торгового зала одного из гипермаркетов столицы республики. Ровно в полночь появились сотрудники вневедомственной охраны.

"Молодой человек бурно отреагировал на задержание. Его передали полицейским", - отметили в пресс-службе.

На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время материал рассматривается службой участковых уполномоченных полиции.