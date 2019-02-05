09:15, 05 Февраля 2019
Молодой человек украл виски и шоколадку из гипермаркета в Карелии, его задержали
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В Петрозаводске 19-летнего петрозаводчанина задержали после кражи бутылки шотландского виски за тысячу рублей и батончика за 40 рублей.
Как рассказали в управлении Росгвардии, поздним вечером 2 февраля злоумышленник пытался вынесли без оплаты товары из торгового зала одного из гипермаркетов столицы республики. Ровно в полночь появились сотрудники вневедомственной охраны.
"Молодой человек бурно отреагировал на задержание. Его передали полицейским", - отметили в пресс-службе.
На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время материал рассматривается службой участковых уполномоченных полиции.
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