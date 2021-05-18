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Молодой человек в Карелии обокрал соседей-пенсионеров, пригласивших его выпить

Новости. Криминал
10:40, 19 Мая 2021
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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В Пудоже чета пенсионеров покурили с соседом, выпили и лишились денег, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Пудожского района обратился 64-летний горожанин и сообщил, что у него похитили кошелек, в котором находилась банковская карта и немного наличных денег.

Аналогичное заявление о хищении банковской карты поступило и от его 58-летней сожительницы.

Как выяснилось, в один из дней мужчина и женщина выпивали в своей квартире, затем вышли покурить. На улице они встретили соседа по дому и предложили присоединиться к их компании. Восполнив запасы спиртного, они продолжили застолье втроем. Когда хозяева под воздействием алкоголя потеряли бдительность, гость ушёл в магазин и обратно не вернулся.

Полицейские установили местонахождение 35-летнего подозреваемого. Он признался в содеянном и рассказал, что одну из похищенных банковских карт выбросил - для нее требовался пин-код, а второй картой несколько раз бесконтактно расплачивался за покупки. Ущерб от его действий составил около 5 тысяч рублей.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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