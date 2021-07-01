Молодой человек в Петрозаводске разбил камнем голову прохожему ради денег и водки

В Петрозаводске госпитализировали мужчину, которому 19-летний незнакомец пробил камнем голову, пострадавшего госпитализировали, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступила информация о том, что в микрорайоне Октябрьский неизвестный напал на прохожего.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что злоумышленник ударил 33-летнего мужчину камнем по голове, отобрал 15 тысяч рублей, пакет с бутылкой водки и убежал. Пострадавшего с травмой головы госпитализировали.

Полицейские по горячим следам задержали 19-летнего петрозаводчанина, подозреваемого в разбойном нападении.

В ходе досмотра у него была изъята часть похищенных денег – порядка 10 тысяч рублей. Остальное, по словам подозреваемого, он потратил на личные нужды, водку он успел выпить.

По признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.

В настоящее время фигурант заключён под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.