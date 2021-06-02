Молодой человек вышел из дома и пропал в Карелии

Ведется розыск молодого петрозаводчанина, который исчез после того, как вышел из дома.

Разыскивается житель Петрозаводска Максим Васькин, 1997 года рождения. Он ушел из дома 19 мая и с того момента его местонахождение неизвестно. Об этом информирует команда «ДОБРОСПАС» в соцсети.

Приметы молодого человека: рост 174 сантиметра, темные волосы, худощавое телосложение. Был одет: светло-голубая джинсовая рубаха на кнопках поверх белой футболки, черные брюки, черные кроссовки. Возможно, красная бейсболка.

«Всех, кто имеет значимые сведения о месте нахождения пропавшего, или видевших его после 19 мая, просим сообщать информацию по телефону: +79215281111 или в ЛС», — говорится в сообщении команды «ДОБРОСПАС».