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Молодой человек вышел из дома и пропал в Карелии

Новости. Общество
11:15, 03 Июня 2021
фото: Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС" / ВК

Ведется розыск молодого петрозаводчанина, который исчез после того, как вышел из дома.

Разыскивается житель Петрозаводска Максим Васькин, 1997 года рождения. Он ушел из дома 19 мая и с того момента его местонахождение неизвестно. Об этом информирует команда «ДОБРОСПАС» в соцсети.

Приметы молодого человека: рост 174 сантиметра, темные волосы, худощавое телосложение. Был одет: светло-голубая джинсовая рубаха на кнопках поверх белой футболки, черные брюки, черные кроссовки. Возможно, красная бейсболка.

«Всех, кто имеет значимые сведения о месте нахождения пропавшего, или видевших его после 19 мая, просим сообщать информацию по телефону: +79215281111 или в ЛС», — говорится в сообщении команды «ДОБРОСПАС».

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