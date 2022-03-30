Молодой человек засунул товар под куртку в магазине Петрозаводска (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска разыскивает молодого человека, который может быть причастен к хищению.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность гражданина, запечатлённого на видеозаписи. По данным полиции, он может быть причастен к совершению хищения.



Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, МВД Карелии просит сообщить по телефону: 8 921 018 09 05.

Конфиденциальность гарантируется.