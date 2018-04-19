Молодой инженер ЦБК в Кондопоге пришел на работу и умер

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Несчастный случай со смертельным исходом произошел с инженером-геодезистом ОАО "Кондопога", сообщили Инспекции труда Карелии.
Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом произошедшего 25 января с инженером-геодезистом ОАО "Кондопога".
Мужчина, следуя по территории комбината 25 января около 14.30, почувствовал себя плохо.
Находившиеся рядом работники пытались оказать коллеге первую помощь и вызвали скорую медицинскую помощь.
В 15.00 медицинские работники констатировали смерть геодезиста.
Согласно заключению врачей смерть мужчины наступила от заболевания сердца. Умершему было 39 лет. Всего за месяц до смерти он проходил профилактический медицинский осмотр.
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