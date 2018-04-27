Молодой мотоциклист госпитализирован после ДТП в Петрозаводске

На улице Зайцева столкнулись мотоцикл и "жигули", пострадал 27-летний мотоциклист, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 27 апреля в 7.32, на ул.Зайцева столкнулись автомобиль "ВАЗ-2105" и мотоцикл Honda.

При выезде со второстепенной дороги 79-летний водитель "жигулей" не предоставил мотоциклу преимущество в движении и совершил ДТП.

В ДТП серьезные травмы получил 27-летний водитель мотоцикла. Пострадавший стравмами госпитализирован.

На месте работают сотрудники ГИБДД.