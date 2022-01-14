890x80
Реклама
Штормовой ветер вновь надвигается на Карелию 6
Сегодня 13:46
Жители элитного поселка Карельская деревня продолжают сидеть без электричества 12
Сегодня 09:47

Молодой насильник задержан в городе бумажников в Карелии

Новости. Криминал
19:34, 14 Января 2022
фото: © freepik

Новости партнеров

В Кондопоге арестован мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, ночью 5 января 27-летний местный житель во дворе жилого дома в Кондопоге напал на ранее незнакомую девушку и подверг ее сексуальному насилию, однако изнасиловать не смог, так как потерпевшая оказала активное сопротивление, после чего нападавший с места преступления скрылся.

В ходе проведения следственных действий и оперативных мероприятий совместно с сотрудниками уголовного розыска 27-летний кондопожанин, причастный к совершению данного преступления, был задержан.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Установлено, что обвиняемый в темное время выслеживал своих жертв на улице и в безлюдном месте нападал на них.

По ходатайству следователя 13 января в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Teатральный критик
2022-01-14 20:06:46
Адепт секты свидетелей ночного фотографа
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 17:00
Обществоведение
Второй раз не простили 1
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как попался на «Контроле трезвости» и отказался от медосвидетельствования.
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта
Сегодня 16:44
Лоббизм крепчает 16
Сегодня 14:24
Оптимизация депутатского мнения 4
13.01.2022 15:47
Не устал, но ухожу 7
13.01.2022 09:14
Вся аналитика

Чтиво

13.01.2022 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 6
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»