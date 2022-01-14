Молодой насильник задержан в городе бумажников в Карелии

В Кондопоге арестован мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, ночью 5 января 27-летний местный житель во дворе жилого дома в Кондопоге напал на ранее незнакомую девушку и подверг ее сексуальному насилию, однако изнасиловать не смог, так как потерпевшая оказала активное сопротивление, после чего нападавший с места преступления скрылся.

В ходе проведения следственных действий и оперативных мероприятий совместно с сотрудниками уголовного розыска 27-летний кондопожанин, причастный к совершению данного преступления, был задержан.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Установлено, что обвиняемый в темное время выслеживал своих жертв на улице и в безлюдном месте нападал на них.

По ходатайству следователя 13 января в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.