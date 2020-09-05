Молодой онколог рассказала, почему променяла Москву на Карелию

Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова рассказала о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.

- У хирурга-онколога в Москве наверняка больше возможностей, чем в небольшом городе на севере Карелии. Как вы, молодой перспективный доктор, решились променять Москву на Костомукшу?

- Когда встал вопрос о том, чем дальше заниматься, где работать, было множество вариантов. Рассматривались варианты в Москве, Южно-Сахалинске. Не хвалюсь этим, но и не стесняюсь. Но московские предложения мне показались непривлекательными, поскольку у меня была бы очень узкая специализация. Заниматься одной патологией, видеть определенный спектр пациентов я считала недостаточным.

Были варианты с работой в средней полосе России, на Дальнем Востоке, но Карелия меня соблазнила своими возможностями – в Костомукше открывался Центр амбулаторной онкологической помощи, где все можно было создать с нуля, сделать так, как я считаю правильным. У меня были очень хорошие заведующие отделениями в Москве, троих из них я могу назвать своими учителями. Они мне показали, как может работать отделение, как должна быть организована помощь онкобольным. Желание приблизиться, а в идеале сделать работу еще лучше, у меня было и остается. Теперь я надеюсь, что все свои амбициозные планы смогу осуществить в Костомукше.

- Диагноз "онкология" для многих людей звучит как приговор. А каково ваше мнение? Можно ли сегодня победить болезнь?

Что ответила молодой онколог на этот вопрос, читайте здесь.