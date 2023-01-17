Молодой отец в районе Карелии подозревается в истязании маленького сына

В Олонце 24-летний местный житель подозревается в систематическом избиении маленького сына, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 24-летний житель Олонца систематически наносил побои своему малолетнему сыну, бил рукой по телу, причиняя боль и физические страдания. В очередной раз, когда подозреваемый вновь беспричинно избил сына, мать ребенка вынуждена была забрать ребенка и уйти из дома.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Следствие продолжается.