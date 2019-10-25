Молодой петрозаводчанин обокрал девушку, отказавшуюся с ним знакомиться

В Петрозаводске обиженный ухажер из мести обокрал девушку, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску поступило заявление о краже от 29-летней горожанки.

Потерпевшая рассказала о событиях, предшествовавших исчезновению гаджета. Она отдыхала со своей подругой в баре, где с ними настойчиво пытался познакомиться молодой человек.

Посетительницам не понравилось навязчивое поведение и они нагрубили незнакомцу. Вскоре после инцидента у одной из них пропал мобильный телефон стоимостью более 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили 24-летнего подозреваемого – того самого, желавшего познакомиться. Он признался, что его обидел отказ, и он решил отомстить. Дождавшись удобного момента, он забрал оставленный без присмотра телефон заявительницы и покинул заведение. Похищенное сумел сбыть, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления.