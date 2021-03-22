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Молодой петрозаводчанин убежал из магазина с бутылкой коньяка за 855 рублей

Новости. Криминал
09:54, 23 Марта 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Сотрудница одного из магазинов Петрозаводска не смогла остановить 23-летнего мужчину, похитившего на ее глазах с витрины дорогой алкоголь.

В петрозаводскую полицию обратилась сотрудница одного из продуктовых магазинов города. Женщина сообщила, что на её глазах неизвестный похитил с витрины бутылку конька стоимостью 855 рублей. Она попыталась остановить злоумышленника, однако безуспешно. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к грабежу причастен 23-летний житель карельской столицы. Подозреваемый дал признательные показания. Кроме того, установлена причастность фигуранта к совершению иных преступлений на территории Петрозаводска.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель поселка Карелии пропил украденный ноутбук.

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Комментарии

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