Молодой петрозаводчанин убежал из магазина с бутылкой коньяка за 855 рублей

Сотрудница одного из магазинов Петрозаводска не смогла остановить 23-летнего мужчину, похитившего на ее глазах с витрины дорогой алкоголь.

В петрозаводскую полицию обратилась сотрудница одного из продуктовых магазинов города. Женщина сообщила, что на её глазах неизвестный похитил с витрины бутылку конька стоимостью 855 рублей. Она попыталась остановить злоумышленника, однако безуспешно. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к грабежу причастен 23-летний житель карельской столицы. Подозреваемый дал признательные показания. Кроме того, установлена причастность фигуранта к совершению иных преступлений на территории Петрозаводска.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель поселка Карелии пропил украденный ноутбук.