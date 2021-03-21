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Житель поселка Карелии пропил украденный ноутбук

Новости. Криминал
10:58, 22 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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На место преступление злоумышленнику пришлось прийти дважды: он не сразу сообразил, что для ноутбука нужна зарядка, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района обратился 56-летний житель одного из поселков. Он обнаружил, что из его квартиры пропал ноутбук стоимостью около 20 тысяч рублей и зарядное устройство. По словам заявителя, кражу мог совершить его знакомый, который в тот день дважды заходил к нему домой.

В ходе следствия эта версия подтвердилась. Обвиняемый, 33-летний ранее судимый односельчанин потерпевшего, дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Он рассказал, что зашел в гости к односельчанину буквально на пять минут. Во время беседы заметил на полу ноутбук и решил незаметно забрать его себе. По версии следствия, молодой мужчина воспользовался удобным моментом, спрятал технику под одежду и покинул квартиру. Затем сбыл ноутбук прохожему всего за 2 тысячи рублей, объяснив, что срочно нужны деньги. Тот согласился на сделку при условии, что продавец предоставит ему зарядное устройство. Тогда обвиняемый наведался к приятелю второй раз и тайно похитил недостающий аксессуар. Вырученные деньги он потратил на алкоголь и закуску.

В настоящее время уголовное дело по статье "кража" расследовано и направлено в прокуратуру.

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Комментарии

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