Молодой сотрудник МЧС Карелии погиб в ДТП

В Костомукше на мотоцикле разбился 33-летний сотрудник пожарно-спасательной части.

Как сообщается в паблике пожарно-спасательной части Костомукши, в результате трагического ДТП, произошедшего 16 июля, в четверг, 23 июля, ушел из жизни пожарный ПСЧ-6 по охране Костомукши Антон Штанов.

"Руководство 2-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС Карелии и личный состав пожарно-спасательной части Костомукши приносит глубокие соболезнования родным и близким Антона, - сообщается в паблике. - Для нашего коллектива это большая утрата. Несмотря на то, что Антон в МЧС пришел работать недавно, за этот короткий период успел зарекомендовать себя крепким бойцом и надежным товарищем".



источник фото https://vk.com/mchskostomuksha

Напомним, 16 июля в 20.40 в Костомукше на улице Интернационалистов 18-летний водитель автомобиля Renault Duster при выполнении левого поворота на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Bajaj Dominar, двигавшимся в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. С травмами различной степени тяжести 33-летний мотоциклист был госпитализирован.