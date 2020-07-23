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Молодой сотрудник МЧС Карелии погиб в ДТП

Новости. Происшествия
07:50, 24 Июля 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Костомукше на мотоцикле разбился 33-летний сотрудник пожарно-спасательной части.

Как сообщается в паблике пожарно-спасательной части Костомукши, в результате трагического ДТП, произошедшего 16 июля, в четверг, 23 июля, ушел из жизни пожарный ПСЧ-6 по охране Костомукши Антон Штанов.

"Руководство 2-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС Карелии и личный состав пожарно-спасательной части Костомукши приносит глубокие соболезнования родным и близким Антона, - сообщается в паблике. - Для нашего коллектива это большая утрата. Несмотря на то, что Антон в МЧС пришел работать недавно, за этот короткий период успел зарекомендовать себя крепким бойцом и надежным товарищем".


источник фото https://vk.com/mchskostomuksha

Напомним, 16 июля в 20.40 в Костомукше на улице Интернационалистов 18-летний водитель автомобиля Renault Duster при выполнении левого поворота на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Bajaj Dominar, двигавшимся в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. С травмами различной степени тяжести 33-летний мотоциклист был госпитализирован.

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