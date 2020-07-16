Молодой водитель кроссовера в Карелии "отправил" мотоциклиста в больницу

В Костомукше 18-летний водитель кроссовера спровоцировал аварию с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 16 июля, в 20.40 в Костомукше на улице Интернационалистов 18-летний водитель автомобиля Renault Duster при выполнении левого поворота на регулируемом перекрестке допустил столкновение с мотоциклом Bajaj Dominar, двигавшимся в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. С травмами различной степени тяжести 33-летний мотоциклист госпитализирован.