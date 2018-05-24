Молодой водитель грузовика пострадал после ДТП на карьере в Карелии

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В Суоярвском районе два грузовика столкнулись на карьере – пострадал 30-летний водитель одного из большегрузов, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую среду 23 мая в поселке Лахколампи Суоярвского района на территории карьера произошло столкновение двух грузовиков.
По предварительным данным, водитель КамАЗа допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAN.
В результате происшествия 30-летний водитель КамАЗа получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства устанавливаются.
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