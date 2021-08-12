Молодой водитель мопеда пошел на обгон в поселке Карелии и попал в ДТП (ФОТО)

В поселке Ильинский мопед столкнулся с кроссовером, водителю двухколесного транспорта потребовалась помощь врачей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 15 августа, в 13.20 в поселке Ильинский Олонецкого района Карелии на улице Станционная водитель мопеда Alpha решил обогнать кроссовер Renault Kaptur, а так как автомобиль пошел на поворот, то произошло столкновение.

В результате водитель мопеда — мужчина 33 лет получил травмы, ему была оказана разовая медицинская помощь.

На место ДТП работал личный состав пожарной части-36 по охране поселка Ильинский — 4 человека, а также сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.