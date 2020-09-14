Молодой водитель получил травмы, вылетев с трассы в Карелии

ДТП с участием 19-летнего водителя произошло региональной автодороги "Суоярви – Медгора" в Суоярвском районе, сообщили в Госавтоиспекции Карелии.

Ночью на 32 км + 425 м региональной автодороги "Суоярви – Медгора" 19-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не учел дорожные и метеорологические условия и совершил съезд с дороги. Его машина перевернулась.

В результате ДТП молодой водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Ранее "легковушку" после столкновения с внедорожником выбросило на встречку на проспекте в Петрозаводске.