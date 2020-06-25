Молодой водитель в наркотическом опьянении был остановлен на трассе в Карелии

Водителя в наркотическом опьянении остановили на подъезде к Беломорску, сообщили в ГИБДД республики.

В минувшую среду, 24 июня, на 36 км автодороги "подъезд к Беломорску" дорожными полицейскими был отстранён от управления автомобилем Skoda Fabia 23-летний водитель.

По медицинскому заключению установлено, что мужчина-водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

На водителя-нарушителя были составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения и за употребление наркотических веществ без назначения врача.

За первое нарушение ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

За второе нарушение предусмотрен административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Решение о наказании примет суд.