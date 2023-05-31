Молодой житель Карелии лишился свободы на четверть века за терроризм и поиск киллера для следователя

Суд вынес жесткий приговор 22-летнему жителю республики, сообщили в Следкоме Карелии.

Достаточными для вынесения приговора 22-летнему мужчине были признаны собранные в Следкоме Карелии доказательства. Молодой человек обвиняется в нескольких преступлениях, связанных с организацией террористической деятельности и покушением на убийство.

Как установило следствие, в 2020–2021 годах мужчина вербовал жителей Карелии для участия в боевых действиях в террористической организации на территории Сирии. На основании собранных УФСБ данных он был арестован и помещен под стражу.

Но даже в изоляции мужчина продолжал организовывать деятельность террористического сообщества, вербовал в него новых членов и искал финансирование.

Кроме того, он подыскал киллера для оперативного сотрудника и следователя, но о его планах стало известно правоохранителям.

Суд приговорил молодого человека в 26 годам лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы в течение 2 лет.