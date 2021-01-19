Молодой житель Карелии разукомплектовал автомобиль пенсионера и стал фигурантом уголовного дела

В Пряжинском районе 19-летний местный житель украл у пенсионера запчасти и поставил их на свою машину, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района с заявлением о краже обратился 67-летний житель поселка Чална. По словам заявителя, из припаркованного во дворе его дома отечественного автомобиля были похищены аккумулятор, высоковольтные провода и крышка распределителя зажигания.

Оперативники установили, что к исчезновению причастен 19-летний житель того же поселка. Молодой человек пояснил, что проник во двор, сломал капот машины и похитил запчасти. Установив комплектующие на свою машину, он некоторое время пользовался ей, а потом сдал авто в металлолом. Однако перед этим успел снять крышку и аккумулятор.

Обнаруженное имущество изъято и будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело.