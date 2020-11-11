Молодой житель Карелии оставил деревню без связи, срезав кабель на цветмет

В Пряжинском районе 19-летний юноша срезал у дороги 500 метров телефонного кабеля, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Пряжинскому району с заявлением о краже обратились представители телекоммуникационной организации.

К ним стали поступать жалобы от жителей одной из деревень на отсутствие связи. Оказалось, что кто-то срезал более 500 метров телефонного кабеля, протянутого вдоль автодороги. Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей.

Под подозрением оперативников оказался 19-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Он признался, что на имущественное преступление его толкнула жажда легкой наживы. Похищенные отрезки кабеля молодой человек обжигал в лесу, а затем сдавал в пункт приема металла.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого еще к нескольким аналогичным эпизодам преступной деятельности. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.