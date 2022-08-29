Молодой житель Карелии успел выпить 7 украденных бутылок коньяка до прихода полиции

В Сегеже 23-летний местный житель украл ночью в магазине 8 бутылок коньяка, семь из которых успел выпить еще до прихода полиции, сообщили в МВД Карелии.

Утром минувшей субботы, 3 сентября, в дежурную часть полиции Сегежского района поступила информация о том, что ночью в одном из магазинов города была совершена кража. Неизвестный разбил стеклянную дверь, проник внутрь и похитил не менее 8 бутылок коньяка и скрылся. Причинённый ущерб превысил 7 тысяч рублей.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале. Изучив приметы похитителя, сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали похожего мужчину, который находился в одном из городских дворов в нетрезвом состоянии.

В ходе дальнейшей работы стражи порядка установили, что именно этот человек — 23-летний сегежанин, причастен к ночному преступлению. Молодой человек дал признательные показания и рассказал, что распил все похищенные крепкие напитки, кроме одного, который у него изъяли во время личного досмотра. Причиной своих действий подозреваемый, ранее никогда не преступавший закон, назвал алкогольное опьянение. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.