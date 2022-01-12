Молодой житель Карелии вытащил бутылку из кармана земляка - и был таков

Грабеж раскрыли полицейские в Костомукше, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился 61-летний горожанин, пожаловавшийся на грабеж возле одного из городских магазинов. Заявитель, с его слов, едва вышел на улицу, как к нему подошел неизвестный, выхватил из кармана бутылку водки и бежал с добычей. Попытка догнать злоумышленника успеха не принесла. Материальный ущерб составил 460 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель, который дал признательные показания и рассказал, похищенный алкоголь выпил.

В настоящее время по статье «грабёж» возбуждено уголовное дело. Шустрому любителю спиртного грозит до 4 лет лишения свободы. Дознание продолжается.