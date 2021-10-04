Молодой житель Петрозаводска хотел сводить девушку в кино, но нарвался на мошенницу

Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению молодого человека, который стал жертвой мошенницы в надежде на знакомство.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 21-летний заявитель пояснил, что в начале октября в одной из социальных сетей познакомился с девушкой. Она предложила сходить в кино и отправила ссылку якобы на сайт для покупки билетов. Молодой человек ввёл реквизиты банковской карты, в том числе пароль из СМС, и с его счёта были списаны 2 500 рублей.

Когда потерпевший попытался вернуть деньги за билеты, он снова зашел по той же ссылке на сайт и обратился в техподдержку. В ответ ему пришла инструкция, как вернуть деньги. Для этого он снова ввел данные карты и лишился еще 17 500 рублей.