Молодой житель Петрозаводска подозревается в кражах за городом – его объявили в розыск

Полиция объявила в розыск 23-летнего петрозаводчанина, которого подозревают в кражах в Пряже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Пряжинского района разыскивают 23-летнего Руслана П., жителя Петрозаводска, который подозревается в серии краж на территории поселка Пряжа. Может передвигаться на автомобилях "Nissan Almera", г/н М988СЕ10 или "Chevrolet Lanos", г/н М807КВ10.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7(814 56) 3-29-60, 3-29-68, +7-906-207-75-88.

Конфиденциальность гарантируется.